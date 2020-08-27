Rolls-Royce получил $7,1 млрд убытков в первом полугодии 2020 года

Британская компания Rolls-Royce (RR), поставляющая двигатели для таких самолетов, как Boeing 787 и Airbus A350, объявила о рекордных потерях в первом полугодии нынешнего года - £5,4 млрд (свыше $7,1 млрд) до вычета налогов. Об этом свидетельствует распространенный в четверг отчет RR, которая переживает самую крупную в своей истории реструктуризацию производства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Rolls-Royce подтвердила в среду закрытие двух заводов в английских графствах Ноттингемшир и Ланкашир в связи с намерением сократить в Великобритании 3 тыс. рабочих мест. Всего же RR планирует сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, или более 17% из общего числа сотрудников, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии коронавируса и экономить ежегодно £1,3 млрд ($1,59 млрд).

Как заявил ее исполнительный директор Уоррен Ист вещательной корпорации Би-би-си, в этом году Rolls-Royce уже покинули 4,5 тыс. человек. Согласно первоначальным планам, компания должна была в 2020 году поставить до 500 реактивных двигателей, но теперь она изготовит лишь половину из этого числа в связи с падением спроса. По оценке Иста, спрос на двигатели на уровне конца прошлого года восстановится не ранее, чем к 2025 году.

Rolls-Royce - один из крупнейших производителей авиационных двигателей в мире. В компании работают около 52 тысяч человек, из них 23 тысячи - в Великобритании.