В Лондоне заявили о значительных разногласиях на торговых дискуссиях с ЕС

Великобритания сохраняет приверженность заключению соглашения о свободной торговле с Евросоюзом к середине октября, но серьезные разногласия на переговорах остаются. Об этом сообщил в четверг британский переговорщик Дэвид Фрост по итогам завершившегося в Лондоне очередного раунда дискуссий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы провели полезный обмен мнениями. Однако ряд проблемных областей сохраняется, а разногласия по некоторым из них до сих пор значительны", - говорится в распространенном заявлении Фроста. "Мы по-прежнему нацелены на напряженную работу для того, чтобы достичь соглашения к середине октября, как ранее на этой неделе обозначил премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон]", - добавил переговорщик.

"С самого начала этого процесса мы последовательно и ясно заявляли о тех основаниях, на которых возможно соглашение между нами. Эти основания остаются. Мы провели дискуссии по всем направлениям. Мы постоянно вносили предложения, которые предусматривают открытую и честную конкуренцию по самым высоким стандартам", - сказал Фрост. Он подчеркнул, что в интересах Лондона всегда было заключение такого соглашения о свободной торговле, какое заключают между собой суверенные и автономные партнеры.