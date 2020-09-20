В Мадриде прошли акции против новых ограничений для сдерживания коронавируса

Акции протеста против новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прошли в воскресенье в испанском автономном сообществе Мадриде. Об этом сообщило агентство Europa Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С понедельника региональные власти решили ввести ограничения на передвижение населения в зонах Мадрида, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Акции против мер правительства автономного сообщества прошли в нескольких районах столицы, а также в муниципалитетах Парла, Хетафе и Фуэнлабрада. Участники митингов выступили против изоляции и призвали к отставке главы регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

В пятницу было объявлено о том, что в автономном сообществе будут изолированы 37 зон с наиболее высоким уровнем распространения коронавируса. Жителям данных зон будет запрещено покидать их пределы, кроме случаев крайней необходимости. Этот шаг затронет 13% населения региона, то есть около 850 тыс. человек.