ЕС получит новые полномочия для контроля над технологическими гигантами

Европейский союз (ЕС) получит новые законодательные полномочия для контроля над крупными технологическими компаниями из США в соответствии с законопроектом, который будет подготовлен до конца года. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, эти меры включают возможность заставить компании продать некоторые из своих европейских активов, если их доминирование на рынке будет угрожать интересам клиентов и более мелких конкурентов. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность создания рейтинговой системы, которая позволила бы общественности и заинтересованным сторонам оценивать действия компаний в таких областях, как соблюдение налоговых требований и оперативное удаление незаконного контента.

"У конечных пользователей этих платформ есть ощущение, что они слишком велики", чтобы совладать с ними в случае необходимости с помощью имеющихся сейчас средств, заявил еврокомиссар. "Нам необходим более эффективный надзор за этими большими компаниями, как мы это сделали в банковской системе [после финансового кризиса]", - сказал он.

Регулирующие органы ЕС составляют "черный список действий", которые технологические компании должны будут пресекать. Они предлагают скользящую шкалу штрафов за их несоблюдение, вплоть "до разделения некоторых операций." В числе нарушений, за которые будут строго взыскивать с технологических гигантов, принуждение клиентов пользоваться исключительно одной платформой и запрет переходить на другие, уточнил еврокомиссар.