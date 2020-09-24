В Мадриде из-за ливня затопило несколько станций метро

Сильный дождь, прошедший в четверг в Мадриде, временно нарушил работу городского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает метрополитен, ливень привел к перебоям в работе или закрытии доступа к нескольким станциям пяти линий метро, в том числе в центре Мадрида. Пользователи социальных сетей публиковали видеозаписи и фотографии затопленных станций.

По данным газеты El Pais, сильный дождь также отразился на работе электричек пригородного сообщения. Городской полиции пришлось временно перекрыть движение на участках некоторых дорог.