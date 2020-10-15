В Лондоне заявили, что разочарованы заявлением ЕС о подготовке к Brexit без соглашения

Власти Великобритании удивлены и разочарованы утвержденным на саммите Евросоюза заявлением об активизации работы органов сообщества по подготовке к сценарию завершения переговоров с Лондоном без достижения торгового соглашения. Об этом сообщил в четверг британский представитель на переговорах с ЕС Дэвид Фрост, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания разочарована решением, принятым на саммите ЕС, по переговорам [о формате будущих отношений]", - написал он на своей странице в Twitter.