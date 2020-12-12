Число задержанных на манифестации в Париже увеличилось до 44

Число правонарушителей, задержанных в субботу в ходе манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", увеличилось до 44 человек. Такие данные привели в МВД Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем Twitter сообщил о задержании 24 человек, у многих из них были при себе обнаружены отвертки и гаечные ключи. "Согласно последним данным, в Париже задержаны 44 человека", - указали в министерстве.

В субботу во многих крупных городах Франции - Бордо, Дижоне, Лилле, Страсбурге - проходят манифестации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении парламента страны. Данная статья предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".

В прошлую субботу во Франции, согласно данным МВД, во время акций протеста, которые сопровождалась столкновениями хулиганов с полицией и беспорядками, пострадали более 70 сотрудников сил правопорядка. 95 манифестантов, участвовавших в беспорядках, были задержаны.