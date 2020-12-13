В Швейцарии началось движение пассажирских поездов через новый туннель в Альпах

Eurocity, отправившийся из Цюриха в 6:33 по местному времени и прибывший в город Кьяссо на юге Швейцарии в 8:55. Пассажиров приветствовала в заранее записанном аудиообращении президент страны Симонетта Соммаруга, заявившая, что "сердечно благодарит население", сделавшее возможным реализацию проекта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Туннель Ченери был открыт 4 сентября 2020 года, однако до 13 декабря пассажирское сообщение осуществлялось в тестовом режиме. Новый маршрут дает возможность сократить время в пути между Лозанной и Лугано на 18 минут, а между Цюрихом и Миланом (Италия) - на 23 минуты.

В выигрыше окажутся и товарные перевозки: время в пути между портом Роттердам (Нидерланды) и Миланом может сократиться примерно на два часа.