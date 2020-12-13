В Швейцарии началось движение пассажирских поездов через новый туннель в Альпах
Eurocity, отправившийся из Цюриха в 6:33 по местному времени и прибывший в город Кьяссо на юге Швейцарии в 8:55. Пассажиров приветствовала в заранее записанном аудиообращении президент страны Симонетта Соммаруга, заявившая, что "сердечно благодарит население", сделавшее возможным реализацию проекта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Туннель Ченери был открыт 4 сентября 2020 года, однако до 13 декабря пассажирское сообщение осуществлялось в тестовом режиме. Новый маршрут дает возможность сократить время в пути между Лозанной и Лугано на 18 минут, а между Цюрихом и Миланом (Италия) - на 23 минуты.
В выигрыше окажутся и товарные перевозки: время в пути между портом Роттердам (Нидерланды) и Миланом может сократиться примерно на два часа.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН
Отели использовались для размещения в рамках деловых поездок и в карантинных целях - ассоциация Азербайджана
Лента новостей
"Заговоренный" Фарид рассказал, как принимал участие во взятии Шуши в составе спецназа "Яшма": Армяне очень боялись нас! (ФОТО)
Протестующие в Ереване перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту - они требуют отставки премьер-министра
Ведутся работы по оказанию психологической поддержки семьям пропавших без вести военнослужащих - Минтруда
Минская группа должна разработать программу действий в регионе в соответствии с реалиями, созданными Азербайджаном - депутат
Золотые голоса Украины исполняют азербайджанские народные песни "Ağacda alma" и "Sarı gəlin" (ВИДЕО)
В План действий Палаты аудиторов Азербайджана на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности экономики
Президент Ильхам Алиев: Мы уже находимся на стадии создания Мониторингового центра в Агдамском районе
Президент Ильхам Алиев: Вчера против нас были совершены некоторые террористические акты армянскими боевиками