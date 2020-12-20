Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев

Правительство Германии хочет, чтобы Европейский союз скоординированно ввел запрет на перелеты из Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в кабмине.

В Берлине хотят добиться запрета с 21 декабря по 6 января. Открытым остается вопрос, разрешать ли въезд на территорию ЕС по морю и через тоннель под Ла-Маншем, говорится в статье.

Таким образом ФРГ реагирует на появление в Великобритании мутации коронавируса. Канцлер Ангела Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по этому поводу.