Регулятор ЕС ожидает на следующей неделе подачи заявки на одобрение вакцины от AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассчитывает получить на следующей неделе заявку на одобрение вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Соответствующее заявление было размещено в пятницу на странице регулятора в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После получения дополнительных сведений от компании [AstraZeneca] EMA ожидает, что AstraZeneca подаст на следующей неделе заявку на получение временного регистрационного удостоверения для ее вакцины от коронавируса", - говорится в публикации.

По данным регулятора, решение об одобрении вакцины может быть принято в конце января.