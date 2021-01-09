В Мадриде сильный снегопад парализовал работу аэропорта

Сильный снегопад, который начался в пятницу в испанской столице, парализовал работу международного аэропорта Мадрид-Барахас. Об этом сообщило в Twitter Государственное управление аэропортов (AENA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из соображений безопасности работа аэропорта была остановлена до улучшения видимости. "Очистка [взлетно-посадочных] полос продолжается для восстановления работы в кратчайшие сроки", - отмечается в публикации. Самолеты, которые должны были там приземлиться, направляют в другие аэропорты.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с четверга тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и сильных порывов ветра. В Мадриде, как ожидается, может выпасть до 20 см осадков - такой снегопад не фиксировался в испанской столице с 2009 года. В городе объявлен самый высокий (красный) уровень тревоги.

Из-за непогоды в Испании затруднено движение по сотням дорог, некоторые трассы перекрыты. Кроме того, частично приостановлено железнодорожное движение.