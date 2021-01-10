Глава МИД ФРГ обсудит в Каире с коллегами из Египта, Иордании и Франции ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит 11 января в Каире с коллегами из Египта, Иордании и Франции (так называемый мюнхенский формат) ближневосточный мирный процесс. Об этом он сообщил в воскресенье перед отлетом в египетскую столицу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим обсудить, какие конкретные шаги могут помочь укрепить доверие между Израилем и палестинцами и позволить обеим сторонам сблизиться и снова вступить в переговоры", - отметил Маас, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии. Он призвал воспользоваться ситуацией, возникшей вследствие процесса нормализации отношений Израиля и некоторых арабских стран региона.

"Мы знаем, что без конкретных предложений с обеих сторон положительное развитие ситуации последних месяцев неизбежно достигнет своих границ, а затем снова грозит затишье и нестабильность", - считает германский министр. "Нас объединяет позиция, согласно которой по-прежнему лучшим решением конфликта является создание двух государств", - указал Маас.

Он также сообщил, что четыре страны хотят "в скором времени начать переговоры с новым правительством США" по ситуации на Ближнем Востоке. "Смена правительства в Вашингтоне дает шанс на то, что США снова возьмут на себя большую роль в качестве честного посредника в отношениях между израильтянами и палестинцами", - полагает Маас.

Мюнхенский формат возник в феврале прошлого года. Его назвали так, потому что первая встреча министров иностранных дел Германии, Египта, Иордании и Франции состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Всего к настоящему времени прошло три таких встречи.