Парализованный из-за бури аэропорт Мадрида готов частично возобновить работу

Международный аэропорт Мадрид-Барахас, работа которого была парализована с пятницы из-за сильного снегопада в испанской столице, готов частично возобновить свою деятельность. Об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, были проведены работы по отчистке двух взлетно-посадочных полос воздушной гавани. "Поэтому сейчас самолеты могут вылетать из Барахаса, - уточнил он. - Полное открытие будет постепенным".

В свою очередь министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка заверил, что, несмотря на непогоду, в понедельник в Испанию будут доставлены дозы вакцины от нового коронавируса.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Из-за стихии сильно пострадал Мадрид, где высота снежного покрова превышала 50 см. Сейчас снегопад в столице уже прекратился, однако с понедельника в городе ожидается похолодание. В результате бури в Испании погибли не менее четырех человек.