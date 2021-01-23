В Чехию в ближайшие недели сократятся поставки вакцины Pfizer-BioNTech

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный сообщил, что в ближайшие три недели в республику примерно на 20%, по сравнению с договорным объемом, уменьшатся поставки вакцины против коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Такое заявление политик сделал после встречи с представителями фирм-производителей препарата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чехия в предстоящие три недели получит вакцины компаний Pfizer и BioNTech примерно на одну пятую меньше [запланированного объема], - отметил он. - Договорное количество препарата должно быть нами дополучено до середины февраля, а затем поставки будут только расти".

Снижение поставок, по его словам, связано с оптимизацией оборудования на предприятиях компаний, происходящей в процессе выпуска вакцины. Эта проблема коснется всех европейских государств-получателей препарата.

В Чехии с апреля по июнь включительно ожидают получение ежемесячно по 900 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech. Еще сотни тысяч доз вакцины республика получит от других компаний-производителей. Блатный не сомневается, что Минздрав сможет обеспечить реализацию эффективного процесса вакцинации жителей страны.