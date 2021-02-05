Три человека погибли в Шотландии в результате резни и ДТП

Три человека погибли в городе Килмарнок вблизи Глазго в четверг вечером в результате трех связанных инцидентов с применением холодного оружия и ДТП. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении полиции Шотландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Женщина 39 лет погибла от ножевых ранений, полученных на парковке перед больницей Кроссхаус в 19:45 (22:45). Еще одна погибшая - 24-летняя женщина, она получила несовместимые с жизнью ножевые ранения спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города. Третий погибший - 40-летний мужчина, скончавшийся в результате серьезного ДТП.

На данный момент не сообщается, является ли погибший за рулем машины преступником, устроившим резню. Вместе с тем полиция уточняет, что не ищет кого-либо в связи с произошедшим.

"Проведенное до настоящего момента расследование показало, что инциденты были связаны, и следствие продолжается для того, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего", - информировали в полиции, заверив, что риска для общественности нет.

Ранее полиция сообщила, что не рассматривает произошедшее как теракт.