Новое правительство Италии возглавит Марио Драги

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - проинформировала пресс-служба.

Этому предшествовала целая серия консультаций с политическими партиями, большинство которых выразило поддержку Драги. Церемония приведения к присяге состоится в субботу в 12:00 (14:00 мск).

Посты в новом правительстве

Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги. Его состав объявил в пятницу новый премьер.

"Министр иностранных дел - Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел - Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения - Роберто Сперанца", - объявил Драги. Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.