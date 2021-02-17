Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса в ЕС

Европейская комиссия приняла план действий по биологической защите ЕС, направленный на раннее выявление новых штаммов коронавируса и борьбу с ними. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них еще быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator", - заявила она.