Коллекцию предметов мебели и искусства Карла Лагерфельда выставят на аукцион

Предметы мебели и искусства, принадлежавшие модельеру Карлу Лагерфельду, выставят на торги в Монако. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили из аукционного дома Sotheby's.

На торги будут выставлены предметы, находившиеся в парижской квартире кутюрье, в особняке в Лувесьене, а также в его домах в Провансе и Монако. Оценка лотов будет проведена в течение ближайших двух месяцев. Первый аукцион состоится в Монако во второй половине текущего года, за ним последуют торги в Париже.

"Этот аукцион станет данью уважения выдающемуся модельеру, ключевой фигуре мира моды и искусства", - сказал вице-президент Sotheby's во Франции Пьер Мот. По словам экспертов, Лагрефельд был коллекционером предметов декоративного искусства XVIII века. Он регулярно приобретал на аукционах в Париже и Лондоне мебель, скульптуры, картины.

Лагрефельд умер 19 февраля 2019 года. По информации французского журнала Public, причиной смерти знаменитого кутюрье стал рак поджелудочной железы.