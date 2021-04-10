В Румынии число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 1 млн

Количество жителей Румынии, которые с начала пандемии заразились новым коронавирусом, превысило 1 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга ситуации с распространением инфекции.

По ее данным, с начала пандемии в Румынии коронавирусом заразились 1 002 865 человек, 902 239 инфицированных вылечились, 25 006 умерли. За последние 24 часа в стране были инфицированы 4 310 жителей, умерли 139 инфицированных. В настоящее время с COVID-19 госпитализированы 13 337 человек, 1 492 из которых помещены в отделения интенсивной терапии.

В настоящее время в Румынии проходит национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Используются три вакцины - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американского производителя Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca.