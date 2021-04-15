Нацсобрание Франции одобрило законопроект, запрещающий съемку полицейских при исполнении

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило в четверг законопроект "О глобальной безопасности", который, в частности, запрещает фото- и видеосъемку полицейских и жандармов во время исполнения обязанностей. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За принятие проекта проголосовали 75 депутатов, против - 33. Разработанный правительством законопроект вызвал неоднозначную оценку во французском обществе. В течение последних нескольких месяцев по всей Франции проходили акции протеста против этого документа. Многие общественные ассоциации считают, что он ограничивает свободу прессы.