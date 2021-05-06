Хайко Маас призвал не препятствовать в СБ ООН продлению трансграничной помощи Сирии

Продление работы механизма, используемого для оказания трансграничной гуманитарной помощи сирийцам, необходимо, но для этого требуется согласие России в Совете Безопасности ООН. С таким заявлением выступил в четверг в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр подчеркнул, что жизнь миллионов людей в Сирии зависит от гуманитарной помощи. "Сегодня мы были едины во мнении, что должно быть согласие России при продлении трансграничной резолюции в Совбезе ООН. Это важно для людей, которые зависят от данной помощи", - отметил Маас.

В июле 2020 года СБ ООН принял резолюцию о продлении на год действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Такие поставки осуществляются через два КПП на границе с Турцией - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава". Москва и Дамаск настаивают на постепенном сворачивании этого механизма, поскольку все больше сирийских районов возвращается под контроль правительства.