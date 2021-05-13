Air France приостановила рейсы в Тель-Авив на фоне обострения между Израилем и Палестиной

Французская авиакомпания Air France отменила рейсы в Тель-Авив на фоне активизации ракетных обстрелов израильской территории в последние дни. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе авиакомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждаю, что Air France приостановила вылеты из аэропорта Тель-Авива с 12 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о возможной приостановке полетов по этому направлению и изменению маршрутов рейсов в этом регионе. На момент разговора никаких официальных заявлений от компании опубликовано не было, а ближайший рейс, запланированный на 15 мая из аэропорта Руасси - Шарль де Голль, на сайте аэропорта по-прежнему значился как активный.

"Никаких рейсов на 13 и 14 мая не предусмотрено. Мы следим за обстановкой и будем подстраивать программу полетов после 14 мая в зависимости от ситуации", - добавил собеседник агентства.