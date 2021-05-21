EMA не рекомендует вводить вторую дозу Vaxzevria тем, у кого после первой появились тромбы

Врачам не следует вводить вакцину Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca пациентам, у которых после первой дозы этого препарата наблюдались тромбы. Об этом говорится в опубликованной в пятницу рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по лекарственным средствам рекомендует медицинским работникам не прививать вакциной Vaxzevria тех, у кого ранее после введения этой вакцины наблюдались тромбозы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно документу, медработники должны будут в течение трех недель после введения препарата проверять наличие симптомов тромбоза у вакцинированных.

7 апреля ЕМА пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины производства AstraZeneca. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

В марте в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты.