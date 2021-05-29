Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва
Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль, передает Trend.
Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел". Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот".
Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. В компании пояснили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
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