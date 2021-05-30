Правящая на Кипре партия побеждает на выборах в парламент после обработки 97,5% бюллетеней
Правящая в Республике Кипр правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) побеждает в воскресенье на выборах в Палату представителей - однопалатный парламент островного государства. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно итогам подсчета 97,5% бюллетеней, ДИСИ набирает 27,8% голосов избирателей и становится недосягаемой для своего главного конкурента - оппозиционной левоориентированной Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая получает 22,3%.
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