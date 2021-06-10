Франция пожинает плоды армяно-французского братства

Руфиз Хафизоглу

Убийство во Франции выходца из Гамбии, 26-летнего Юсуфа - один из тысяч актов агрессии армян на почве ненависти к представителям других рас и народов. Но, как известно, самим армянам и их покровителям довольно успешно удается покрывать совершенные преступления.

Свидетелями этому являются почти все народы Южного и Северного Кавказа. Безнаказанность армян привела к тому, что сегодня совершенные ими преступления вышли за пределы «общего дома» - Кавказа.

Как известно, во французском Сент-Этьене группа из 3-4 армян, напав на улице на 26-летнего выходца из Гамбии, нанесла ему четыре смертельных ножевых ранения. И все это происходило на глазах у прохожих.

Согласно французским источникам, инцидент произошел на почве расизма, произошел в стране, которую армяне считают своей второй родиной, и где, по закону, расизм должен караться законом.

Основная проблема в том, что именно безнаказанность все больше воодушевляет армян на проявления расизма и ненависти к другим народам, и таких случаев становится все больше.

Разумеется, что на фоне проармянских заявлений французского президента Эмманюэля Макрона все больше возрастает и «смелость» армян (нападающих четверо на одного), которые начинают чувствовать себя во Франции еще более защищенными.

Закрывая глаза на преступления армян в Карабахе, Франция столкнулась с тем, что армянский расизм бушует уже и в этой стране.

Франция должна быть готова к тому, что завтра те же армяне, которых так поддерживает эта страна, осквернят уже могилу французского солдата, воевавшего с фашизмом. Ведь среди армянской молодёжи, как в самой Армении, так и на Западе, процветает культ личности фашиста Гарегина Нжде.

Франция должна быть готова к тому, что завтра на улицах Парижа будут открыто разгуливать, не скрываясь, члены террористической организации ASALA, что станет плевком в лицо французской демократии.

В свою очередь армяне, которые проживают во Франции, должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с реакцией общины выходцев из африканских стран.

Руфиз Хафизоглу

Главный редактор АМИ Trend