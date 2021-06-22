Фондовые биржи Европы в основном снижаются

Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются на продолжающихся опасениях относительно более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,03%, до 7064,48 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,26%, до 6585,05 пункта, немецкий DAX — на 0,38%, до 15443,45 пункта.

Европейские индексы по-прежнему находятся под влиянием заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор спрогнозировал более раннее повышение ставки. Поэтому в центре внимания во вторник будет выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла – трейдеры ожидают подсказок о дальнейшем курсе регулятора.

Несколько сдерживает снижение европейских индексов положительная динамика на мировых рынках. Так, ключевые американские индексы выросли по итогам понедельника на 0,8-1,8%. На фондовых биржах также преимущественно наблюдается рост.

Аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, отметила, что "резкие смены настроения", которые были свойственны рынкам в понедельник, долго не продлятся. Она также сказала, что в фокусе инвесторов теперь находятся перспективы сильного восстановления экономики.