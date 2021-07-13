Премьер Хорватии ожидает вступления страны в Шенгенскую зону в течение 2022 года

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ожидает вступления республики в Шенгенское пространство в течение 2022 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я неоднократно публично заявлял, что мы ожидаем, что это [вступление в Шенгенскую зону] будет в течение 2022 года", - подчеркнул Пленкович выступая в парламенте страны и отвечая на вопросы депутатов.

Шенгенская зона включает в себя 26 государств Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия пока не входят в состав этой группы, но намерены присоединиться к ней. Для утверждения такого решения необходимо одобрение со стороны всех действующих членов Шенгена.