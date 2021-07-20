Кипр изменил эпидемический статус 12 стран

Власти Республики Кипр изменили в понедельник эпидемический статус сразу 12 государств, при этом Россия осталась в красной зоне, откуда невакцинированные пассажиры могут приезжать с двумя диагностическими тестами. Об этом свидетельствует обнародованный кипрским министерством здравоохранения новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, который вступит в силу 22 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минздрав страны перевел из оранжевой зоны, откуда требуется один диагностический тест, пройденный в стране вылета в течение 72 часов до отправки авиарейса, в зеленую, откуда можно приезжать на Кипр вообще без медицинских документов, Канаду, Сербию и Северную Македонию. Статус только этих трех стран был повышен.

Франция, Финляндия, Дания и Лихтенштейн перешли из зеленой зоны в оранжевую, а Нидерланды, Люксембург, Андорра и Республика Корея - из оранжевой в красную. Мальта опустилась сразу на две ступени, перейдя из зеленой категории в красную.

С 22 июля в зеленой группе будут находиться 27 стран, в оранжевой - 14 и в красной - 23. Все остальные государства останутся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии, помимо сдачи теста, обязательного пребывания в двухнедельном карантине, который можно сократить по времени вдвое, если сдать за свой счет новый тест на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить отрицательный результат.