Власти Нидерландов разрешили проведение однодневных фестивалей с участием до 750 человек

Нидерландские власти приняли решение вновь немного ослабить ограничения в отношении фестивалей. С 14 августа будут разрешены мероприятия с участием более 750 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Фестивали должны проводиться либо на открытом воздухе, либо под тентом, открытым со всех четырех сторон. Чуть позже правительство примет решение относительно мероприятий с большим количеством участников. Многодневные фестивали запрещены как минимум до 1 сентября.

В настоящее время в стране выявляется 2-3 тыс. случаев заражения в день, при этом показатели идут на спад. Это позволило властям вновь задуматься о послаблениях.