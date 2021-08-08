Пилоты совершили облет Эйфелевой башни в честь передачи Парижу флага Олимпиады
Французская пилотажная группа Patrouille de France пролетела на легких штурмовиках над Марсовым полем в честь передачи Парижу олимпийского флага, передает Trend со ссылкой на ТАСС. После двух облетов Эйфелевой башни небо над столицей окрасилось в цвета французского триколора.
"Увидимся в Париже в 2024 году!" - заявил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в летней резиденции - форте Брегансон. Свою запись французский лидер разместил на японском языке, поздравив таким образом Токио с успешным проведением Олимпиады этого года.
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