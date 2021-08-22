Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Посол Федеративной республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму примерно 6 млн евро, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с коронавирусной пандемией.
"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. ", - сказано в документе.
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