Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Европа 22 августа 2021 05:19 (UTC+04:00)
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Посол Федеративной республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму примерно 6 млн евро, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с коронавирусной пандемией.

"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. ", - сказано в документе.

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