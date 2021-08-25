Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам

Международное сообщество неверно оценило способность афганских сил сопротивляться "Талибану". Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая со специальным заявлением в Бундестаге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами, - заявила канцлер. - Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление".

При этом теперь, отметила Меркель, возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов. "Нельзя закрывать глаза на угрозу, что после выхода сил с Афганистан вновь может стать оплотом международной террористической угрозы", - сказала она.

При этом канцлер ФРГ отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.