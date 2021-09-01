Газ в Европе торгуется на отметке выше $625 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила $625 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигла $625,9 за 1 тыс. куб. м или €51,8 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост цены газа с начала торгов в среду составляет около 3%.

Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет.