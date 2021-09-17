Цена газа в Европе растет на 4%
Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия растет на 4%, находится на уровне 797 долларов за 1 тысячу кубометров. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным снижением, а в 9.44 находилась на уровне 797 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться, на торгах в четверг в моменте превышала 850 долларов за 1 тысячу кубометров, а по итогам торгов снизилась до 764 долларов. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.
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