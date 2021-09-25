Французский военный погиб в ходе антитеррористической операции в Мали

Военнослужащий ВС Франции погиб в ходе боевого столкновения с террористами в Мали. Об этом сообщил в пятницу вечером Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С большим сожалением президент республики узнал о смерти старшего капрала 7-го батальона горных стрелков Максима Бласко, который был убит в Мали во время боевого столкновения с группой вооруженных террористов", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия не приводятся. Тем не менее, в администрации французского лидера напомнили, что 18 июня этого года Бласко получил медаль за "исключительную ценность его службы".

Позднее о гибели военнослужащего сообщила и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она также не уточнила подробности произошедшего, однако выразила соболезнования его близким.