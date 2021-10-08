В Латвии вводят ЧП на три месяца из-за коронавируса

В Латвии совет по кризисному управлению постановил объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца из-за ускорившегося распространения коронавируса, сообщил в твиттере латвийский министр сообщения Талис Линкайтс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Решения вступят в силу после утверждения на заседании кабинета министров в пятницу.

LTV Panorama в твиттере уточняет, какие ограничения предлагается ввести на время действия режима ЧП:

- В магазины, кроме продовольственных, будут пускать только с "зелеными" сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел. Время работы магазинов будет ограничено.

- По возможности организации должны перейти на удаленную работу. В период действия режима ЧП удаленно будет работать даже кабмин Латвии.

- Школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски. Будут ограничены факультативные занятия.

- Для мероприятий в помещениях будет введено ограничение на число присутствующих, также будет увеличено расстояние между людьми. В помещении люди обязаны носить маски.

Кроме того, сообщает LTV Panorama, премьер Латвии Кришьянис Кариньш после заседания кризисного совета объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций. Он заявил, что цель введения чрезвычайного положения - увеличить охват вакцинацией через строгие ограничения для непривитых.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности полноценно оказывать услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал он.

Во вторник Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости COVID-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации.

В понедельник после встречи партий правящей коалиции, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что партии коалиции поддержали введение более строгих мер безопасности из-за растущей заболеваемости COVID-19.