НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике
НАТО ввело в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде на юго-востоке Латвии, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Третья авиабаза ВВС НАТО в Прибалтике «способна принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — указали в альянсе. Аэродром стал запасной площадкой на случай невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.
В ближайшее время в Лиелварде прибудут датские истребители F-16. Также там будут размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.
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