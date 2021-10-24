НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике

НАТО ввело в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде на юго-востоке Латвии, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Третья авиабаза ВВС НАТО в Прибалтике «способна принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — указали в альянсе. Аэродром стал запасной площадкой на случай невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.

В ближайшее время в Лиелварде прибудут датские истребители F-16. Также там будут размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.