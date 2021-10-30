Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. м
Стоимость газа для Молдавии, согласно условиям нового контракта с "Газпромом", в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook проводивший переговоры в Санкт-Петербурге вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит примерно 450 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. При новых условиях [в контракте] цена на газ будет в два раза ниже рыночной", - написал Спыну.
Долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" будет подвергнут аудиту в 2022 году, указал молдавский вице-премьер.
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