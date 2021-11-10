Франция возобновит строительство АЭС, чтобы обеспечить энергонезависимость
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, что его страна впервые за много лет будет строить атомные электростанции (АЭС), чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.
По словам Макрона, такие меры помогут Франции "получить энергетическую независимость и обеспечить достаточно электроэнергии".
Этой осенью Европа столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным рекордным ростом цен на энергоносители - в частности, на газ, который используется для работы многих электростанций.
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