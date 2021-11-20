Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Европа 20 ноября 2021 08:39 (UTC+04:00)
Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году, сообщило, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, издание The Times.

Газета утверждает, что президент США Джо Байден готов объявить бойкот, в британском правительстве идет "активная дискуссия по поводу того, следует ли Великобритании последовать его примеру".

Согласно одному из вариантов, британские официальные лица не будут присутствовать на Играх, страну будет представлять посол Великобритании в Китае.

По данным The Times, решительным сторонником бойкота является министр иностранных дел Лиз Трасс, хотя некоторые источники опровергают это, ссылаясь на то, что она не выступала с официальными заявлениями по этому поводу.

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