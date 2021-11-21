Власти Франции направят 2,2 тыс. полицейских в Гваделупу для поддержания правопорядка
Власти Франции намерены дополнительно направить около 2,2 тыс. полицейских в Гваделупу (заморская территории Франции в Атлантическом океане) для поддержания порядка в связи с протестами против санитарных пропусков. Об этом в субботу сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В общей сложности 2 250 полицейских и жандармов будут направлены в Гваделупу для поддержания порядка", - написал министр.
В пятницу власти Гваделупы ввели комендантский час с 18:00 до 5:00 до 23 ноября в связи с акциями протеста, в ходе которых в последние дни были задержаны и помещены под стражу более 30 человек.
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