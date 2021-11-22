Ericsson покупает Vonage

Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson покупает американскую компанию облачных услуг Vonage Communication Platform (VCP). Сумма сделки составляет $6,2 млрд, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Целью сделки является создание глобальной сети и коммуникационной платформы для открытых инноваций, поясняется в сообщении. "Суть нашей стратегии - построение ведущих мобильных сетей на основе лидерства в технологиях. Это создает условия для наращивания присутствия на корпоративном рынке. Приобретение Vonage означает следующий шаг в реализации этого стратегического приоритета ", - приводятся в пресс-релизе слова главы Ericsson Бёрье Экхольма.

VCP обслуживает более 120 тыс. клиентов и насчитывает более миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру.

Запланированная сделка должна быть одобрена акционерами VCP и финансовыми органами и, как ожидается, будет завершена в первой половине 2022 года.