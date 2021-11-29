Магдалену Андерссон снова избрали премьер-министром Швеции
Новый лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалена Андерссон не получила возражений парламентского большинства и вновь была утверждена премьер-министром королевства. Политик была избрана второй раз менее чем за неделю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Против с перевесом в два голоса выступило меньшинство депутатов - 173. "Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром", - заявил спикер Андреас Норлен.
24 ноября спустя несколько часов после утверждения Андерссон, занявшая место во главе социал-демократов и кабинета после отставки занимавшего пост с 2014 года Стефана Лёвена, была вынуждена подать в отставку из-за распада коалиции.
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