ВОЗ призвала сделать все, чтобы не допустить распространения омикрон-штамма

Мировое сообщество должно удвоить свои усилия с тем, чтобы не допустить быстрого распространения на планете омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в четверг глава отдела экстренной помощи регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Абу Салам Гейе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока продолжаются научные исследования с целью выяснить, насколько заразным и опасным является омикрон-штамм и защищают ли имеющиеся вакцины от COVID-19, все должны уводить свои усилия для сокращения его передачи от человека к человеку", - отметил он на брифинге, посвященном ситуации в области пандемии в Африке, который транслировался на портале ВОЗ.

По словам Гейе, на сегодняшний день более 20 государств мира объявили о том, что на их национальной территории выявлен омикрон-штамм коронавируса. Он добавил, что следует ожидать увеличения числа таких стран. "Власти многочисленных государств мира сейчас усиливают меры по контролю за омикрон-штаммом коронавируса, а ученые ведут его углубленный генетический анализ, - отметил Гейе. - Мы ожидаем, что в ближайшее время группа стран, где находится омикрон-штамм, увеличится с нынешних более 20".

"Мы должны действовать быстро и решительно в целях активизации мер по отслеживанию, обнаружению и контролю за распространением омикрон-штамма коронавируса, - подчеркнул Гейе. - Сейчас у мира еще есть время для того, чтобы сделать это".