Умер глава бренда Ted Baker Джон Бартон

Глава британской компании-производителя модной одежды и аксессуаров Ted Baker Джон Бартон умер в возрасте 77 лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания не уточнила причину его смерти, отметив, что она была скоропостижной. Бартон возглавил Ted Baker в 2019 году после ухода в отставку ее основателя Рэя Кельвина, в адрес которого были выдвинуты обвинения в домогательствах со стороны коллег и подчиненных.

Ted Baker была основана в Глазго в 1988 году. Компания специализируется на продаже одежды и модных аксессуаров класса люкс.