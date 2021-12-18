Макрон отменил визит в Мали

Европа 18 декабря 2021 01:06 (UTC+04:00)
Макрон отменил визит в Мали

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за кризиса COVID-19 отменил в пятницу свою поездку в Мали, где были запланированы его встреча с временным президентом этой африканской страны и празднование западного Рождества с французскими военнослужащими, сообщил Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это решение было принято ради согласованности между объявленными на национальном уровне мерами и международной повесткой президента, а также ради того, чтобы не подвергать риску заражения (в ходе мероприятий - ИФ) наш военный контингент в период ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - пояснила президентская канцелярия.

Французские СМИ уточняют, что это объявление об отмене было сделано после совещания совета санитарной безопасности относительно новых защитных мер в связи с мощной пятой волной COVID-19 и распространением варианта коронавируса "омикрон". В пятницу после своего выступления о мерах против пятой волны пандемии премьер-министр Жан Кастекс также отменил по тем же причинам свой визит в Иорданию, намеченный на 31 декабря - 1 января для посещения французских военных.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Кыргызстан прибыло 1,5 млн доз вакцины Sinopharm»
В Кыргызстан прибыло 1,5 млн доз вакцины Sinopharm»
В Кыргызстане планируют разработать механизм дистанционной проверки бизнеса
В Кыргызстане планируют разработать механизм дистанционной проверки бизнеса
США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer
США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Стали известны личности пострадавших в результате ДТП на автодороге Баку-Алят (Обновлено) Происшествия 01:45
В ЮАР уменьшается число заболевших коронавирусом Другие страны 01:28
Макрон отменил визит в Мали Европа 01:06
США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе США 00:41
Создано экономящее энергию умное окно В мире 00:24
Гол игрока "Карабаха" выбран лучшим группового этапа Лиги конференций (ВИДЕО) Общество 00:09
Трудовая миграция из Турции в Узбекистан значительно выросла за год Турция 00:01
Парламент Грузии принял бюджет на 2022 год Грузия 17 декабря 23:48
США не удовлетворены переговорами с Ираном по ядерной сделке Ядерная программа 17 декабря 23:42
Песков рассказал об общении Путина и Байдена Россия 17 декабря 23:23
Tiktok откроет бизнес по доставке еды ИКТ 17 декабря 23:08
Анкара призвала ЕС к отказу от предвзятости в отношении Турции Турция 17 декабря 22:53
Впервые в Азербайджане - выставка работ известного французского фотографа Поля Надара (ФОТО) Культура 17 декабря 22:40
Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов Узбекистан 17 декабря 22:20
Найдено универсальное спасение от жары и холода в домах В мире 17 декабря 22:05
В Британии за сутки выявили более 93 тыс. зараженных коронавирусом Европа 17 декабря 21:44
USAID передало 30 аппаратов GeneXpert Минздраву Узбекистана Узбекистан 17 декабря 21:19
Переговоры по иранской ядерной программе продолжатся через несколько дней - МИД Ядерная программа 17 декабря 21:17
ЕБРР обозначил перспективы своей работы в Грузии на следующие пять лет Грузия 17 декабря 21:12
Еврокомиссия одобрила препарат сотровимаб для лечения COVID-19 Европа 17 декабря 21:08
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз" Общество 17 декабря 20:49
В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год Общество 17 декабря 20:35
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев Общество 17 декабря 20:21
Министерство иностранных дел организовало прием по итогам 2021 года Политика 17 декабря 19:59
Стало известно, на сколько выросла зарплата работников ряда сфер в Азербайджане Общество 17 декабря 19:47
В Азербайджане запрещается реклама азартных игр Общество 17 декабря 19:23
В Азербайджане при организации социальной работы предпочтение будет отдано членам семей шехидов Общество 17 декабря 19:15
Устанавливаются новые правила организации лотерей в Азербайджане Экономика 17 декабря 19:06
В Азербайджане вносятся изменения в Налоговый кодекс Общество 17 декабря 18:56
AzInTelecom расширит сотрудничество со стартапами и акселерационными центрами Азербайджана ИКТ 17 декабря 18:45
Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Политика 17 декабря 18:40
В Азербайджане сократились поступления в основной капитал Экономика 17 декабря 18:38
Как обуздать коварный искусственный интеллект, или Культовая "Матрица" в Баку (ВИДЕО) Интересное 17 декабря 18:36
Азербайджан и Япония обсудили расширение связей Бизнес 17 декабря 18:30
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ Бизнес 17 декабря 18:26
В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений Общество 17 декабря 18:21
В Узбекистане названы регионы-лидеры по объему товарооборота розничной торговли Узбекистан 17 декабря 18:11
Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры Турция 17 декабря 18:10
Правительство Азербайджана активно в пресечении террористических актов - Госдеп США Политика 17 декабря 18:06
В Баку состоится международный круглый стол, поcвященный российско-азербайджанским отношениям Политика 17 декабря 17:58
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 декабря вырастет до $94 за тонну Россия 17 декабря 17:42
В Вене обсуждают результаты седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке Европа 17 декабря 17:30
В Азербайджане повышение зарплаты в среднем на 20% коснется 4 тыс. граждан Общество 17 декабря 17:29
Управление образования Баку объявило тендер Экономика 17 декабря 17:25
В Шеки по факту отравления возбуждено уголовное дело Происшествия 17 декабря 17:21
Израиль расширил список "красных" стран Израиль 17 декабря 17:17
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,4% Финансы 17 декабря 16:59
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17 декабря 16:57
В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом, вылечился 1 671 человек Общество 17 декабря 16:53
Увеличение трансфертов SOFAZ в госбюджет-2022 поддержит стабильность маната – ЦБА Экономика 17 декабря 16:49
Регулятор ЕС не одобрит препарат Merck для лечения COVID-19 до Рождества Европа 17 декабря 16:44
Презентован документальный фильм "ÖN SÖZ – ON SÖZ", посвященный 10-летию YARAT (ФОТО) Культура 17 декабря 16:38
В Азербайджане в 2022 г. ожидается значительный профицит платежного баланса - ЦБА Экономика 17 декабря 16:38
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане коснется 800 тыс. человек – минтруда Общество 17 декабря 16:38
В Азербайджане начнут субсидировать пассажироперевозки автотранспортом Транспорт 17 декабря 16:37
Азербайджан никогда не был таким сильным и могущественным, как сегодня - министр Политика 17 декабря 16:37
Центробанк обнародовал обновленные прогнозы по инфляции в Азербайджане Экономика 17 декабря 16:35
В Азербайджане повышены зарплаты учителей - Распоряжение Политика 17 декабря 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Катара Политика 17 декабря 16:29
Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку Финансы 17 декабря 16:27
В Азербайджане зарплаты работников ряда сфер повышены в среднем на 20, 30 и 40% - Распоряжение Политика 17 декабря 16:27
СТП объявляет очередной отбор на Программу Стажировки на 2022 год Общество 17 декабря 16:15
В Азербайджане повышена минимальная месячная зарплата - Распоряжение Политика 17 декабря 16:14
В Узбекистане объем товарооборота в оптовой торговле вырос более чем в 17 раз Узбекистан 17 декабря 16:13
Обнародованы детали соглашения между Азербайджаном и делегацией турецкой компании "Demiroren Holding" Бизнес 17 декабря 16:09
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении зарплат сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета Политика 17 декабря 16:04
Фахреддину Миралаеву предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 17 декабря 16:02
В Клиническом медцентре в Баку создается отделение скорой помощи площадью в 1 000 кв. метров Общество 17 декабря 16:02
Группе лиц присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор» - Распоряжение Политика 17 декабря 16:00
Группе сотрудников Азербайджанского государственного педагогического университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" Политика 17 декабря 15:58
Сотрудники Азербайджанского государственного педагогического университета награждены почетным дипломом Президента Политика 17 декабря 15:56
Президент Ильхам Алиев наградил ряд лиц за заслуги в развитии архитектуры Политика 17 декабря 15:54
Сахиль Керимли прокомментировал законопроект "О медиа" Общество 17 декабря 15:50
Награждены сотрудники Азербайджанского государственного педагогического университета Политика 17 декабря 15:43
В Польше подтвердили первый случай передачи штамма "омикрон" Европа 17 декабря 15:42
Джафару Джафарову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение Политика 17 декабря 15:42
Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до рекордных 4,9% Европа 17 декабря 15:38
Азербайджан с начала года произвел 156 наименований вооружения и военной техники - замминистра Политика 17 декабря 15:38
Два крупных выигрыша в мгновенной лотерее "Qızıl-2" нашли своих обладателей Общество 17 декабря 15:36
В Азербайджане заказы на оборонную продукцию будут представлены на рассмотрение Кабмина - замминистра Экономика 17 декабря 15:30
ЦБ заявил, что рост ВВП России в 2021 году может составить около 4,5% Россия 17 декабря 15:25
Сотрудникам министерства оборонной промышленности Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" Политика 17 декабря 15:25
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы необходимые условия как для тренировок, так и для проведения соревнований - генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии Общество 17 декабря 15:17
Сотрудники SOCAR расчистили около 2,5 тыс. га нефтезагрязненных территорий Экономика 17 декабря 15:16
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства оборонной промышленности Политика 17 декабря 15:11
В Баку будет проведена оборонная выставка ADEX-2022 Политика 17 декабря 15:07
Госагентство автодорог об отмене строительства надземного перехода на одной из дорог в Баку Общество 17 декабря 15:00
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) Политика 17 декабря 14:57
В Узбекистане объем товарооборота в розничной торговле вырос с начала года Узбекистан 17 декабря 14:54
В Ташкенте прошел Artel Partners Summit 2021 Узбекистан 17 декабря 14:48
Стоимость реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане продукции возросла Бизнес 17 декабря 14:41
Азербайджан планирует в 2022 г. производить 66 наименований нового вооружения и военной техники Политика 17 декабря 14:37
Законопроект "О медиа" в Азербайджане предусматривает льготы и привилегии для журналистов и СМИ - глава Агентства Общество 17 декабря 14:33
ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство» объявило ряд тендеров Тендеры 17 декабря 14:28
Лукойл: Сделка ОПЕК+ будет работать в ближайшие 20 лет Россия 17 декабря 14:12
В Петербурге подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон" Россия 17 декабря 14:10
Такой Тунзаля Агаева была 20 лет назад… Цифровой юбилей (ВИДЕО) Звёздный мир 17 декабря 14:08
Казахстанская компания арендует автомобили Тендеры 17 декабря 14:07
Казахстанская компания закупит аккумуляторы Тендеры 17 декабря 14:04
В Азербайджане производство в оборонной промышленности выросло на 10% - министр Политика 17 декабря 14:02
Все новости