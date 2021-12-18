Макрон отменил визит в Мали

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за кризиса COVID-19 отменил в пятницу свою поездку в Мали, где были запланированы его встреча с временным президентом этой африканской страны и празднование западного Рождества с французскими военнослужащими, сообщил Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это решение было принято ради согласованности между объявленными на национальном уровне мерами и международной повесткой президента, а также ради того, чтобы не подвергать риску заражения (в ходе мероприятий - ИФ) наш военный контингент в период ухудшения санитарной ситуации в метрополии", - пояснила президентская канцелярия.

Французские СМИ уточняют, что это объявление об отмене было сделано после совещания совета санитарной безопасности относительно новых защитных мер в связи с мощной пятой волной COVID-19 и распространением варианта коронавируса "омикрон". В пятницу после своего выступления о мерах против пятой волны пандемии премьер-министр Жан Кастекс также отменил по тем же причинам свой визит в Иорданию, намеченный на 31 декабря - 1 января для посещения французских военных.