Евросоюз начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Учения начались в тот же день, когда Украина стала жертвой реальной кибератаки, в результате которой было отключено около 70 правительственных веб-сайтов. Они продлятся шесть недель и завершатся во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.

Целью учений является стресс-тестирование устойчивости европейских систем, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования.