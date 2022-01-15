Евросоюз начал учения по кибербезопасности
Евросоюз начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную финскую энергетическую компанию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Учения начались в тот же день, когда Украина стала жертвой реальной кибератаки, в результате которой было отключено около 70 правительственных веб-сайтов. Они продлятся шесть недель и завершатся во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.
Целью учений является стресс-тестирование устойчивости европейских систем, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования.
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