Google обжалует решение суда ЕС поддержать штраф ЕК на €2,4 млрд

Американская компания Google подаст апелляцию на решение Европейского суда, который поддержал Еврокомиссию (ЕК), оштрафовавшую Google на рекордные €2,4 млрд в 2017 году за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на заявление компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После тщательного рассмотрения мы решили обжаловать решение суда, поскольку считаем, что некоторые аспекты требуют юридических разъяснений", - говорится в письме, направленном AFP. "Независимо от решения суда и апелляции, мы продолжаем дорабатывать нашу продукцию и конструктивно работать с Еврокомиссией".

10 ноября 2021 года Европейский суд в Люксембурге поддержал решение ЕК, оштрафовавшей Google на рекордные €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этого сервиса, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска.