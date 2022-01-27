Михаил Гусман о новом лидере Христианско-демократического союза Германии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности нового лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца.
Trend представляет видеозапись передачи.
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Михаил Гусман о новом лидере Христианско-демократического союза Германии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
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